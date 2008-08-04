В Україні подорожчають кредити на автомобілі

Кредити на авто зростають, пише «Автоцентр». До кінця року 25% річних можуть стати реальністю, кажуть експерти.

Навіть якщо кредит взято давно, банк має право його переглянути. Таку норму зазначено в більшості контрактів. Власник авто може або погасити борг у стислий термін, або ж щомісяця платити більше. Друге вірогідніше, адже мало хто спроможний віддати всю суму за 10 – 20 днів.

ICTV