Анжеліна Джолі показала своїх новонароджених дітей (фото)

Таблоїди People і Hello! опублікували перші фотографії новонароджених дітей Анжеліни Джолі і Бреда Пітта.

Американський People і британський Hello! заплатили за знімки 14 мільйонів доларів.

Всі кошти, виручені від продажу фотографій, підуть на доброчинність, повідомляє Сегодня.

На ексклюзивних фотографіях, за якими «полювали» тисячі видань, зображена щаслива мати Джолі з чоловіком Бредом Піттом, новонародженими близнятами Ноксом Леоном і Вівьєн Марчеліною, а також з чотирма іншими дітьми - усиновленими Меддоксом, Паксом і Захарою, а також з власною дочкою Шило Нувель.

З 19-сторінкового «фотоальбому» поки доступні тільки обкладинкивидань.