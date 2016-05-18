У Харкові близько 150 людей вийшли на мітинг до 72-ї річниці депортації кримських татар

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг пам'яті проходить на площі Свободи навпроти будівлі облдержадміністрації.

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Учасники заходу тримають прапори кримськотатарського народу та державні прапори України.

Виступаючи під час мітингу, спікери наголосили, що в середні травня 1944 року з Криму в Середню Азію, на Далекий Схід та за Урал були депортовані близько 200 тисяч кримських татар, 50% з яких загинули в перші роки після відселення.

Учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Молебень на вшанування пам'яті жертв депортації зачитали православний та мусульманський священики.