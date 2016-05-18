У Львові та Одесі пройшли народні віче в пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу

Як передає кореспондент УНІАН, в Одесі увечері близько 200 людей зібралися на Приморському бульварі - біля пам'ятника Дюку де Рішельє - з нагоди 72-ї річниці депортації кримськотатарського народу.

Присутні намалювали на асфальті карту України і карту Криму. На карті України із запалених лампадок виклали національну символіку кримськотатарського народу.

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У Львові на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку на віче зібралося близько 250 городян та переселенців з Криму з державними прапорами України і прапорами кримськотатарського народу, щоб відзначити День пам’яті жертв депортації кримських татар.

"Історія Криму - це історія України. Єдиною і, мабуть, найважливішою пам’яттю про те, що відбувається зараз і про те, що відбувалося у 1944 році, є рух вперед, є позиція ставати сильнішими щодня, бути в єдності, в такій, яку продемонстрували львів’яни, коли багато кримських татар, які були переслідувані на своїй землі, були змушені переїжджати до Львова. І найважливішим це, мабуть, давати найсильніші і позитивні меседжі, аби показувати свою силу і показувати свою єдність", - зазначив під час виступу заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

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Також сьогодні львівські художники на знак підтримки кримських татар намалювали кількаметрове графіті під назвою "Коли ми народом додому повернемося" на стіні біля зупинки громадського транспорту на розі вулиць Городоцька - Шевченка, у центральній частині міста.

Художники зобразили велику ластівку, на фоні синього і жовтого кольорів, котра є символом віри і надії для кримського народу.

Також сьогодні у центрі Львова, з 21:00 до 22:00 триватиме масова акція "Запали вогник у своєму серці". Учасники акції викладуть вогниками зображення Кримського півострова з числом 72 та контури національних українських та кримськотатарських символів "Тамга" і "Тризуб".