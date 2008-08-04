На мисі Фіолент у Севастополі загинув російський турист

У Севастополі, на мисі Фіолент загинув турист з Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, чоловік 1975 року народження отримав смертельну травму в результаті стрибка зі скелі в море.

На місце оперативно прибули альпіністи дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які за допомогою спецспорядження підняли тіло та передали працівникам міліції.