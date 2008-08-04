Хмельницькі податківці вилучили партію смертельних дитячих іграшок

14:30, 04 серпня 2008
Суспільство
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Вміст токсинів перевищує всі норми

В Хмельницькій області працівники податкової міліції у ході операції „Контрабанді – стоп!” вилучили партію нелегально завезених на територію України токсичних дитячих іграшок.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні податкової міліції ДПА України, в ході подальшої перевірки з’ясувалося, що підпільний бізнес з торгівлі контрабандними іграшками організував місцевий бізнесмен. Для зберігання нелегального товару він орендував склад у обласному центрі, звідки реалізовував небезпечні іграшки дрібнооптовими та оптовими партіями. При цьому жодних дозвільних документів на подібний вид діяльності чоловік не мав.

Проведена у подальшому санепідемстанцією експертиза показала, що продукція китайських товаровиробників несе надзвичайну загрозу для здоров’я людини: вміст токсичних речовин у них перевищував усі допустимі норми.

Наразі іграшки вилучені, загальна вартість їх становить понад 60 тис. грн.

Встановлюються шляхи реалізації нелегального товару. Триває подальша перевірка.

 

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