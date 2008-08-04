Семенюк за півроку вторгувала від приватизації 3,7% плану

16:47, 04 серпня 2008
Суспільство
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Оперативні дані на 1 серпня

Фонд державного майна України (ФДМУ), за оперативними даними на 1 серпня 2008 року, одержав від приватизації 337 млн. грн., що становить 3,7% річного плану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2008 рік надходження від приватизації передбачені у розмірі 8 млрд. 922 млн. 651 тис. грн.

 

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