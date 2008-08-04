Екологи лякають великою повінню на Дніпрі. Заллє Конча-Заспу?

Фахівці Національного екологічного центру України попереджають про виникнення найближчими роками великої повені в береговій зоні Дніпра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні представник екоцентру Ярослав МОВЧАН.

За його словами, цикл повеней на річці Дніпро становить 30-40 років.

«Така повінь вже мала відбутися згідно з тією статистикою та того часу, коли була остання. Це означає, що найближчим часом ми маємо чекати велику повінь на Дніпрі», - зазначив Я.МОВЧАН.

В першу чергу, за його інформацією, «найбільші проблеми» матимуть люди, які побудували будинки в Конча-Заспі.

Я.МОВЧАН також повідомив, що останнім часом частішають повені в Карпатах. Так, якщо раніше такі потужні повені ставалися раз на 30-40 років, то зараз – кожні 3-4 роки. Все це, підкреслив він, відбувається, зокрема, через порушення людиною природного балансу.

Еколог також звернув увагу, що в Україні почастішали катастрофи техногенного характеру, зокрема, мова іде про вибухи на газових мережах, які потребують негайної заміни. Окремо він також зупинився на аваріях у шахтах.

На переконання Я.МОВЧАНА, ці катастрофи виникатимуть все частішати. Тому держава має звернути увагу на розробку стратегії розвитку держави, перш за все, забезпечення екологічного балансу в Україні та виконання всіх вимог міжнародного законодавства у цій галузі.