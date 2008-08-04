Від повеней постраждало півтисячі людей – оперативні дані МОЗ

За оперативними даними Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в результаті повеней, які сталися 23-26 липня 2008 р. у західних областях України (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Вінницька), станом на 4 серпня постраждали 498 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, 38 осіб (зокрема 8 дітей) загинуло та зникло безвісти, із них 24 (зокрема 7 дітей) – в Івано-Франківській області, 12 (зокрема 1 дитина) - у Чернівецькій області, 2 - у Вінницькій області.

Медиками здійснений профілактичний огляд 143 тис. 320 осіб, зокрема 17 тис. 768 дітей. Виявлено 2 тис 88 хворих осіб, в т.ч. 172 дитини, госпіталізовано 472 особи, в т.ч. 74 дитини.

Крім того, за даними МОЗ, стихією завдано матеріальних збитків 122 закладам охорони здоров’я України і 4 санаторіям на загальну суму 124 млн 621,3 тис. грн.

У зоні повені працюю 3 тис. 765 лікарів і 4 тис. 650 медичних працівників середньої ланки, 78 бригад постійної готовності І черги і 46 бригад постійної готовності ІІ черги.

У постраждалих районах працює 194 одиниці санітарного транспорту.

Для екстреної госпіталізації підготовлено 45% ліжкового фонду.

Також планується, що оздоровчий курс у південних регіонах країни пройдуть 330 дітей Чернівецької області. Так, табір «Ласпі» відвідає 60 дітей, табір «Артек» - 270 дітей. Крім того, «Артек» відвідає 600 дітей з Івано-Франківської області.