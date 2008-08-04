На луганську шахту закупили обладнання, небезпечне для гірників

Співробітниками Управління СБУ в Луганській області виявлено факт поставки на шахту неякісного обладнання, експлуатація якого могла створити загрозу безпеці гірників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Управління СБУ у Луганській області.

Правоохоронці встановили, що на адресу ВАТ «Лисичанськвугілля» за бюджетні кошти однією з харківських фірм, яка виграла відповідний тендер, було поставлено партію рейкових провідників (спеціальні пристрої, що використовуються для переміщення і гальмування кліті у шахтному стволі) .

За умовами договору, рейкові провідники повинні були відповідати вимогам стандартів виробника, мати паспорт або сертифікат якості, дозвіл Держгірпромнагляду на використання товару. Згідно з документами, постачальник додержав усі умови. Однак співробітники обласного Управління СБУ з’ясували, що провідники виготовлені різними заводами та до використання не придатні.

Згідно з висновками Донецького НДІ судових експертиз та Територіального управління Держпромнагляду по Луганській області, застосовування цих пристроїв у шахті неприпустимо. Їх експлуатація у вертикальному стволі, де рухається кліть із людьми, створила б велику загрозу безпеці шахтарів.

Уся партія рейкових провідників, що надійшла на вуглевидобувне підприємство, вилучена.

За фактом розтрати державних коштів у великих розмірах стосовно посадовців ВАТ „Лисичанськвугілля” та фірми, яка поставила неякісне обладнання, порушено кримінальну справу.