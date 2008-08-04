За півроку на дорогах загинуло 269 дітей та 3229 - травмовано

Практично кожна третя дорожньо-транспортна пригода в Україні сталася з вини дітей, тобто через незнання неповнолітніми чи свідоме ігнорування ними Правил дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

За шість місяців цього року в державі сталося 2268 дорожньо-транспортних пригод за участі дітей, в тому числі 2067 - з потерпілими. В таких ДТП загинуло 269 та травмовано 3229 дітей. На фоні загальнодержавного зниження дорожньо-транспортного травматизму за участі дітей його зростання зафіксовано в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, областях, м. Києві та Севастополі.

Загалом з вини дітей сталося 608 ДТП, в яких 36 неповнолітніх загинули та отримали поранення 635 неповнолітніх. Зростання дорожньо-транспортного травматизму з вини дітей відбулося в Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській областях та м. Севастополь. Кожна п`ята дорожньо-транспортна пригода з вини дітей сталася з вини дітей-пішоходів. Загалом таких випадків зареєстровано 445, в них загинуло 22 неповнолітні пішоходи та 430 отримали поранення.

Департаментом ДАІ МВС України реалізується ряд відповідних профілактичних заходів. Зокрема, на початку літніх канікул в усіх загальноосвітніх навчальних закладах держави проведено єдині уроки з безпеки дорожнього руху тощо.

Безпосередньо під час літніх шкільних канікул працівники Державтоінспекції проводять безкоштовні супроводження патрульними автомобілями автобусів з організованими групами дітей до місць оздоровлення і відпочинку та у зворотному напрямку.

Особлива увага приділяється технічному стану транспортних засобів, якими здійснюється перевезення дітей. Для цього проведено цільову загальнодержавну операцію під умовною назвою „Автобус-2008, було перевірено більш як 10 тис. автобусів, якими здійснювалися перевезення організованих груп дітей, при цьому виявлено 514 порушень, допущених водіями таких транспортних засобів.

Не залишається поза увагою й аварійність за участю водіїв скутерів і мопедів з об`ємом двигуна менше 50 см. куб. У даний час існуюче законодавство не передбачає реєстрацію таких транспортних засобів та видачу посвідчення водія на право керування ними. Разом з тим, переважна більшість водіїв скутерів - це діти, яким ще не виповнилося 14 років. Враховуючи ситуацію, що склалася, на території Рівненської, Вінницької та Черкаської областей проводиться експеримент щодо реєстрації мопедів (скутерів) з видачею облікової картки водія. Порядок видачі таких документів затверджено розпорядженнями обласних державних адміністрацій. Картка водія видається особі, яка склала в підрозділах Державтоінспекції тест з перевірки знань Правил дорожнього руху. Картка також вилучається працівниками ДАІ у разі скоєння водіями мопедів дорожньо-транспортної пригоди, керування ними у нетверезому стані або допущення більше трьох порушень ПДР протягом календарного року (фіксуються працівниками ДАІ в картці).