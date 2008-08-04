Власники кіосків на ринку «Юність» вчинили спротив

Сьогодні власники незаконно встановлених торговельних кіосків на ринку “Юність” вчинили опір працівникам Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва і не дали демонтувати їхні торгові точки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, виконуючий обов’язки начальника Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва Віктор КУНЦ зазначив, власники малих архітектурних форм (МАФів) заблокували великогабаритними автомобілями торгівельні ряди, розташовані на розподільнику вул. Шолом Алейхема.

В.КУНЦ заявив, що ці підприємці заручилися підтримкою районної влади. Зокрема, у березні цього року Деснянська районна рада прийняла рішення про надання договорів оренди землі під облаштування 8 МАФів на цій ділянці дороги. Проте орендатори уже давно самовільно захопили значно більшу земельну ділянку, і як результат на розподільнику стало на дві смуги менше і часто виникають затори.

На сьогодні був запланований демонтаж двох торгівельних рядів, розташованих безпосередньо на проїжджій частині (розподільник вул. Шолом Алейхема між вул. Миропільською та шляхопроводом вул. Братиславської), та групи МАФів під шляхопроводом вул. Братиславської. Внаслідок вчиненого опору підприємців вдалося демонтувати лише 5 МАФів під шляхопроводом.

«Розташування МАФів на проїжджій частині та під шляхопроводом незаконне, оскільки суперечить постанові Кабміну №198. Таке розташування МАФів не лише перешкоджає руху транспорту, але й є небезпечним, адже торгівельні ряди розташовані на самій проїжджій частині, і в разі аварії чи ДТП автомобіль може врізатися прямо в МАФ», – зазначив перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

За його словами, МАФи, встановлені під шляхопроводом вул. Братиславської, теж не мають дозвільної документації або ж мають застарілі договори, підписані ще у 2004 році.

«Ми надішлемо листи у всі відповідні інстанції та вирішимо це питання відповідно до закону. Вагомим кроком на допомогу у розв’язанні проблеми незаконного розташування МАФів стало рішення Київської міської ради, яке забрало у районів повноваження видавати договори на оренду. Тепер цим займатиметься міська адміністрація і таким чином ми послідовно, крок за кроком вирішимо це питання», – зазначив Д.БАСС.

В КМДА нагадали, що міська влада планово демонтує незаконно встановлені у місті МАФи. За останній місяць у різних районах Києва демонтовано понад 200 кіосків. Окрім того, на останньому засіданні колегії КМДА перший заступник голови адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО доручив “Київводоканалу” та “Київенерго” у триденний термін відключити порушників від води та електроенергії. Проте, за словами В.КУНЦА, доручення заступника голови ще не виконано і «Київенерго» намагається його проігнорувати.