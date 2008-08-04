Шуфрич звинувачує МНС у лобіюванні французьких вертольотів

Народний депутат України Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) звинувачує Міністерство у справах надзвичайних ситуацій у спробі з порушенням тендерних процедур пролобіювати купівлю двох вертольотів французького виробництва замість чотирьох російських з українськими двигунами, які мають ремонтну базу в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.ШУФРИЧА, депутат стверджує, що є рішення суду, яке забороняє проводити тендер до приведення у відповідність із законодавством всіх тендерних норм. Проте, за його словами, незважаючи на це, керівництво МНС, а також керівництво Секретаріату Президента чинять тиск на суддю, яка винесла згадане рішення про припинення проведення тендеру.

Н.ШУФРИЧ також зазначає, що буде вимушений звернутися до Генеральної прокуратури України з тим, щоб це відомство дало оцінку такому лобіюванню.