Ющенко: гірший за нинішню повінь тільки Чорнобиль

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що цьогорічна повінь у шести областях західного регіону України є другою за масштабами загальнонаціональною катастрофою після аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив на нараді у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області, присвяченій координації заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха.

У нараді взяли участь прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, глава МНС Володимир ШАНДРА, а також керівники усіх 24 обласних державних адміністрацій України.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в цілому органи влади під час ліквідації повені діяли ефективно.

Також він попросив представників влади продовжувати наполегливо працювати над подоланням наслідків стихії і довести, що Україна має гуманну владу. «Попробуйте відчути на собі колосальну моральну відповідальність перед людьми, показати, що за ними стоїть держава», - сказав Президент.

Президент закликав усі українські регіони, а також провідні вітчизняні й іноземні бізнесові структури, які діють в Україні, надати допомогу постраждалим від повені у Західній Україні.

«Я особисто підпишу листи з таким проханням сотні провідним найбільшим компаніям України, а також 20 найбільшим іноземним фірмам, які працюють в Україні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У зв’язку з цим він висловив упевненість, що така допомога надійде, адже ці бізнес-структури «мають соціальне обличчя».

Президент звернувся з таким же проханням до присутніх на нараді голів обласних державних адміністрацій із регіонів, які не постраждали унаслідок повеней.

При цьому В.ЮЩЕНКО запропонував кожній області взяти під свою опіку один постраждалий від стихії район. Говорячи про реальні види і напрямки допомоги, Президент зазначив, що вона може бути різною. «Тут йдеться про надання продуктів харчування, кормів для годування худоби, організації відпочинку дітей в літніх таборах, забезпечення будівельними матеріалами», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також попросив голів ОДА призначити для безпосередньої координації такої роботи у постраждалих регіонах своїх заступників. «Нехай вони залишають свої робочі місця і постійно перебувають тут, у зоні стихійного лиха», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Підбиваючи підсумки наради, Президент наголосив, що наслідки повені і подальші заходи щодо їх подолання повинні бути враховані і профінансовані у державному бюджеті на 2009 рік.