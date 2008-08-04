У центрі Дніпропетровська горить висотна адміністративна будівля

Сьогодні близько 18.00 у центрі Дніпропетровська на набережній Дніпра виникла пожежа у висотній адміністративній будівлі.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Пожежа, якій присвоєно 5-й ранг складності, почалася з верхніх поверхів.

На місце події прибули 11 пожежних команд МНС.

За словами співрозмовника агентства, рятувальники для гасіння пожежі почали забирати воду з Дніпра.

Про постраждалих даних немає.

У висотній адміністративній будівлі розміщені Управління земельних ресурсів Дніпропетровська, головне архітектурне управління міста, ряд науково-проектних інститутів, телекомпанія “Приват-ТБ Дніпро”.