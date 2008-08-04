У Криму конфісковано більше 40 міні-готелів

З початку курортного сезону співробітники податкової міліції Криму вилучили більш як 40 міні-пансіонатів і міні-готелів на суму понад 16 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації Криму.

«Причина подібних дій – відсутність у людей, які надають відпочиваючим послуги з тимчасового проживання, необхідних дозвільних документів», - говориться в повідомленні. За кожним з таких фактів документи було передано до суду для ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства.

Як зазначають податківці, показовим для власників міні-готелів має стати рішення судді Ялтинського міського суду відносно громадянки, які здавала приїжджим житло без оформлення необхідних документів. Суд постановив визнати громадянку винною у здійсненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні порушення, і оштрафувати у розмірі 340 грн., а вилучені співробітниками податкової міліції будівлі – конфіскувати в дохід держави.