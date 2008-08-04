Генконсул Чехії передав Прикарпаттю гуманітарну допомогу

Генеральний консул Чеської Республіки у Львові Ладіслав ГРАДІЛ сьогодні передав Прикарпаттю гуманітарну допомогу на суму 300 тис. гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облради Ігоря Олійника, сьогодні ж цю допомогу привезли до підтопленого повінню Тлумацького району.

Під час зустрічі з головою обласної ради і першим заступником голови облдержадміністрації Юрієм БОДОРЯКОМ Л.ГРАДІЛ попросив, щоб привезений гуманітарний вантаж потрапив у ті села, населення яких найбільше постраждало від повені.

За словами дипломата, Чеська Республіка надала постраждалій Івано-Франківщині насоси для відкачування води, а також матраци, спальні мішки, одіяла, постільну білизну.

У свою чергу І.ОЛІЙНИК подякував Чеській Республіці за доречну гуманітарну допомогу і запевнив, що влада Івано-Франківської області дуже відповідально ставиться до розподілу будь-якої допомоги постраждалим краянам, зокрема, і до допомоги від дружніх іноземних країн, яка надходить у регіон. За словами голови облради, ця допомога сьогодні ж потрапить у постраждалі села Тлумацького району, зокрема в село Петрилів, де стихія зруйнувала 16 осель.