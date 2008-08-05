Путін про Україну, Росію та сільське господарство

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН вважає, що Україна і Росія повинні продовжити діалог щодо реалізації спільної аграрної політики.

Як повідомляється на сайті Президента РФ, про це В.ПУТІН заявив на засіданні президії уряду Росії, вислухавши доповідь міністра сільського господарства РФ Олексія ГОРДЄЄВА за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО 1 серпня в Дніпропетровській області.

«З нею у нас відбулася дуже грунтовна розмова з приводу інтенсифікації відносин у сільському господарстві, агропромисловому комплексі. Розглядалися питання підтримки інтеграційних процесів. Треба сказати, що бізнес зараз виявляє цікавість до цього, пішли взаємні інвестиції. Крім того, є інноваційні проекти, з урахуванням того, що аграрна наука має у нас достатньо велику спільну історію. Ми говорили про координацію на продовольчих ринках, зокрема, по зерну, цукру, м`ясній продукції», - зазначив О.ГОРДЄЄВ.

В цілому, за його словами, прозвучала думка про те, що «ми підходимо до взаємного розуміння спільної аграрної політики». О.ГОРДЄЄВ підкреслив, що у жодному випадку не можна «переходити до можливих торгових воєн, а такі елементи у нас спостерігаються».

У свою чергу, В.ПУТІН заявив, що якщо говорити про єдину економічну політику, в окремих галузях або в цілому, то «потрібно говорити і про гармонізацію митних режимів, процедур, ставок». «Без цього ніякої єдиної політики бути не може - це абсолютно очевидний факт. Тому потрібно продовжувати діалог з нашими колегами, і по цьому напряму теж», - зазначив В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, зустріч О.ГОРДЄЄВА і Ю.ТИМОШЕНКО відбулася 1 серпня в Дніпропетровській області в рамках виставки "Всеукраїнський день поля-2008“.

О.ГОРДЄЄВ висловив думку, що Україна і Росія повинні тісніше співробітничати в галузі сільського господарства і, зокрема, Росія повинна замінювати імпорт деякої сільгосппродукції з інших країн імпортом з України.