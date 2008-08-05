Київ виділить гроші на ремонт чотирьох медичних коледжів

На ремонт чотирьох медичних коледжів столиці, що підпорядковані Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення, столична влада цього року планує виділити 730 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

Таким чином у 2008 р. передбачено капітально відремонтувати Перший Київський медичний коледж, що на вул. Мельникова, 14, Київський медичний коледж імені Гаврося (вул. Білецького, 16), Київський медичний коледж №3 (вул. Привокзальна, 14/2) та Київський міський медичний коледж, що на вул. Братиславській, 5.