Київ виділить гроші на ремонт чотирьох медичних коледжів
01:54, 05 серпня 2008Суспільство
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На ремонт чотирьох медичних коледжів столиці, що підпорядковані Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення, столична влада цього року планує виділити 730 тис. грн.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.
Таким чином у 2008 р. передбачено капітально відремонтувати Перший Київський медичний коледж, що на вул. Мельникова, 14, Київський медичний коледж імені Гаврося (вул. Білецького, 16), Київський медичний коледж №3 (вул. Привокзальна, 14/2) та Київський міський медичний коледж, що на вул. Братиславській, 5.
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