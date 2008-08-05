«Криворіжсталь» називає претензії Семенюк голослівними

Фонд держмайна не має підстав розривати договір купівлі-продажу „Криворіжсталі“. Про це кореспонденту “Німецької хвилі” заявив генеральний директор підприємства Жан Жує. Керівництво металургійного підприємства готове відзвітувати по кожному з пунктів угоди, проте вимог надати такий звіт з фонду держмайна на підприємство не надходило.

Фонд держмайна в особі Валентини Семенюк закидає інвестору невиконання зобов’язань щодо реконструкції виробництва, покращення екологічних показників, а також нехтування соціальними зобов’язаннями. Генеральний директор “Арселор Міттал Стіл” Жан Жує переконаний, що об’єктивних підстав для таких висновків ФДМ не має. На підприємстві вже понад рік не було комісії з цієї держустанови, яка могла б вивчити реальний стан справ на комбінаті. Крім того, відтоді як голова фонду висловила свої зауваження, на “Міттал Стіл” так і не отримали будь-яких офіційних документів з переліком порушень. Профспілки підприємства заявляють, що ще у червні направили до Києва листа, в якому повідомили - так званий пункт нуль-п’ять, який зобов’язує перераховувати у розвиток соціальної сфери піввідсотка від загального обсягу продажу продукції, цього року виконаний повністю. Тому заяву посадовця заступник голови профкому „Арселор Міттал Стіл“ Володимир Третьяков називає цілком політичною.