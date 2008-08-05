У Дніпропетровську згоріла земельна документація

У Дніпропетровську пожежа в приміщенні Управління земельних ресурсів пошкодила документацію, оргтехніку, меблі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Жертв та постраждалих немає.

За даними прес-служби, пожежу було ліквідовано підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі 22 відділень сьогодні о 00.50.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у центрі Дніпропетровська по вул. Набережна Леніна, 29А, виникла вчора о 17.40 у десятиповерховій будівлі Дніпропетровського проектного інституту "Дніпроцивільпроект" на 9-му поверсі в орендованому приміщенні Дніпропетровської філії центру земельного кадастру. Потім пожежа перекинулась на орендоване приміщення Управління земельних ресурсів м. Дніпропетровська.

На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.