У зону лиха прибула автоколона МНС Росії з гуманітарним вантажем

Автоколона МНС Росії доставила до Івано-Франківська гуманітарну допомогу для постраждалих від повені жителів Прикарпаття, передає ІТАР-ТАСС з посиланням на Управління інформації МНС РФ.

"Сьогодні вночі 12 вантажних автомашин із символікою російського МНС прибули до Івано-Франківська. Вони привезли 54,5 тонни гуманітарного вантажу", - сказав представник відомства. Він уточнив, що в постраждалі від стихії райони доставлено електростанції, зварювальні апарати, бензопили, намети, посуд і мотопомпи, ковдри.

Для України це буде вже не перша партія гуманітарного вантажу з Москви. Увечері 1 серпня до Львова транспортний літак МНС Росії Іл-76 доставив 40 тонн гуманітарної допомоги - це продовольство, зокрема дитяче харчування, і питна вода.

У МНС зазначили, що ще одна автоколона з гуманітарною допомогою з Росії сьогодні до вечора прибуде в Молдову, яка також постраждала від катастрофічної повені. Для населення цієї країни буде доставлено 50,7 тонни гуманітарних вантажів.

Як повідомляв УНІАН, допомогу Україні в подоланні наслідків повені вже надали п`ять країн: Республіка Польща, Литовська Республіка, Російська Федерація, Чеська Республіка, Угорська Республіка.