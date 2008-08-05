На українському кордоні з Молдовою не працюють 6 пунктів пропуску

На українському кордоні з Молдовою не працює 6 пунктів пропуску.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, у даний час не працює 5 пунктів пропуску річкового сполучення Могилів-Подільського прикордонного загону та міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Маяки – Паланка» (Білгород-Дністровський загін), де затоплено дорогу.

Закрито рух транспорту транзитом на напрямку «Маяки – Удобне». Пропуск транспортних засобів через кордон (крім вантажних) проводиться в напрямку «Удобне (Україна) – Паланка (Республіка Молдова) – Удобне (Україна)». Пропуск ватажного транспорту проводиться через пункт пропуску «Старокозаче».

Станом на 5 серпня на ділянці Білгород-Дністровського прикордонного загону (Одеська область) біля пункту пропуску «Маяки» та відділу прикордонної служби «Яськи» продовжується підйом води.

Водночас поступово стабілізується паводкова ситуація на ділянках Чопського, Мукачівського та Могилів-Подільського загонів.

Залишаються підтопленими 72 прикордонні знаки, інженерні загородження, пошкоджено ділянки та мости, що забезпечували рух до 4-х підрозділів Мостиського та Чернівецького прикордонних загонів. В деяких підрозділах відсутнє водо- та електропостачання.

Загалом сума завданих прикордонній інфраструктурі збитків, за попередніми підрахунками, перевищила 5 млн. грн. Перший мільйон гривень компенсації прикордонники вже отримали.