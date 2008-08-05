У Донецьку убили дівчину-оператора залу ігрових автоматів

У Донецьку чоловік, який програв свої гроші на ігрових автоматах, за відмову позичити жорстоко вбив 26-річну дівчину-оператора ігрового залу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області, тіло дівчини з безліччю колото-різаних поранень було виявлено в одному із залів ігрових автоматів Донецька. Слідством було встановлено, що вбивство скоїв 23-річний громадянин Росії, раніше судимий за угон, який приїхав у Донецьк наприкінці минулого року.

З його слів стало відомо, що того дня він приніс майбутній жертві гроші, які раніше брав у неї в борг для гри. З цього приводу вони разом випили, і він сів грати. Програвши все до копійки, він знову попросив приятельку позичити йому невелику суму ще на одну ставку. Цього разу дівчина відмовила, чим викликала невдоволення клієнта. Чоловік накинувся на неї і почав душити, а потім наніс їй ж ножем кілька поранень, котрі виявилися смертельними. Після цього зловмисник забрав кілька сотень гривень виручки із салону і зник.