Мостобуд спростовує домисли з приводу авіаційної аварії

Компанія «Мостобуд» просить засоби масової інформації не спотворювати ситуацію навколо авіаційної трагедії під Івано-Франківськом. Як заявив кореспондентові УНІАН радник голови наглядової ради компанії зі зв`язків із ЗМІ Віктор Коробков, ЗМІ транслюють з цього приводу абсолютно непідтверджені дані, чутки і власні домисли. За його словами, гріх створювати сенсації на людських трагедіях. Тим паче, що некоректна інформація в ЗМІ вводить в оману читачів і заважає об`єктивному розслідуванню причин аварії.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня в Івано-Франківській області розбився вертоліт, що належить ВАТ “Мостобуд”. Загинули три чоловіки. Трагедія відбулася біля села Черганівка Косовского району. Вертоліт знаходився в Івано-Франківській області в ході підготовки до реєстрації.

За словами представника «Мостобуду», вертоліт придбано цього року для участі в роботах з будівництва гідротехнічних і транспортних споруд. Відповідно до договору, компанія-комісіонер повинна направити представника постачальника для збирання і льотних випробувань машини. Тільки після цього, додав співбесідник Агентства, можна говорити про відповідну реєстрацію вертольота і його подальшу експлуатацію.

У червні, в ході підготовки до реєстрації, «Мостобуд» уклав договір з івано-франківським приватним підприємцем на роботи з фарбування, нанесення реєстраційних знаків і перетяжки салону пожежозахисним матеріалом. Роботи відповідно до договору виконані, гроші за них перераховані, але акт прийому «Мостобудом» не підписано. Тому вертоліт знаходився в Івано-Франківській області. Зараз провадиться розслідування причин трагедії.