Затримано 17 осіб з найбільшого в Україні наркоугруповання

Співробітниками Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України у Сумській області затримано 17 осіб, які входили до найбільшого наркоугруповання, виявленого в Україні останніми роками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримінальної міліції МВС України, ділки займалися збутом марихуани та інших сильнодіючих наркотиків.

Двох членів угруповання було затримано в Москві, куди вони втекли, та екстрадовано до України.

14 членам наркоугруповання у якості запобіжного заходу обрано арешт, трьом – підписку про невиїзд.

Слідство у справі триває.