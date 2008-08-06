Затримано 17 осіб з найбільшого в Україні наркоугруповання
00:03, 06 серпня 2008Суспільство
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Двоє намагалися сховатися в Москві
Співробітниками Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України у Сумській області затримано 17 осіб, які входили до найбільшого наркоугруповання, виявленого в Україні останніми роками.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримінальної міліції МВС України, ділки займалися збутом марихуани та інших сильнодіючих наркотиків.
Двох членів угруповання було затримано в Москві, куди вони втекли, та екстрадовано до України.
14 членам наркоугруповання у якості запобіжного заходу обрано арешт, трьом – підписку про невиїзд.
Слідство у справі триває.
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