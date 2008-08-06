Черновецький розставляє по Києву паркомати

Київська влада затвердила схему розміщення в центрі міста 57 паркоматів.

Відповідне розпорядження “Про дослідницьке впровадження автоматизованої системи сплати за паркування за допомогою паркоматів” оприлюднено на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації.

Цим документом затверджено адреси розміщення паркоматів у трьох центральних районах Києва: Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Зокрема, у Печерському передбачено встановити 20 таких пристроїв для сплати за стоянку на 13 існуючих парковках; у Солом’янському – 11 паркоматів за двома адресами та Шевченківському – 26 на 19-ти парковках.

Замовником робіт щодо впровадження автоматизованої системи сплати за паркування за допомогою паркоматів визначено КП “Київтранспарксервіс”.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови КМДА Денис БАСС раніше заявляв, що до кінця цього року в рамках проекту безготівкової сплати за паркування заплановано облаштувати сотнею паркоматів комунальні паркувальні майданчики, які розміщені в центральній частині міста. Також передбачено облаштувати майданчики камерами відеоспостереження в рамках системи автоматичного керування транспортом, що впроваджується в столиці. Це, за словами Д.БАССА, дозволить постійно мониторити кількість машин, які заїжджають на майданчики, і виключити корупційну діяльність.