Київський музей роздав картини чиновникам, і з кінцями

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ просить Секретаріат Президента, Кабінет міністрів та Міністерство культури і туризму повернути киянам дев’ять творів живопису, які були раніше передані цим установам із фонду Музею історії Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЖУРАВСЬКИЙ заявив сьогодні на брифінгу, присвяченому конфлікту навколо приміщення по вул. Інститутській, 3.

“Із фондів Музею історії Києва п’ять картин передано Міністерству культури і туризму, дві - Секретаріату Президента і ще дві - Кабінету міністрів. Але ці твори мистецтва належать не чиновникам, а киянам, і повинні бути їм повернуті”, - наголосив заступник голови КМДА.

Окрім цього, В.ЖУРАВСЬКИЙ звернувся до Прокуратури м. Києва, щоб вона забрала із органів МВС у своє провадження справу щодо зникнення із фондів Музею історії Києва 111 картин. “Необхідно нарешті з’ясувати: куди ж поділися ці картини з музею?”, - зауважив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Як повідомляли ЗМІ, у липні 2008 року під час проведення інвентаризації фондів Музею історії Києва було виявлено нестачу 111 картин на загальну суму 5 млн. грн. Як з’ясувалося, музей не грабували, але згідно з документами, експонати видавалися музеєм чиновникам високого рівня для прикрашення їхніх кабінетів.

Разом з цим, як наголошують працівники музею, виявити місцезнаходження творів живопису на сьогодні вже дуже складно. Зокрема, йдеться про твори С.Шишка, Г.Ткаченка, цінні ікони XIX-XX століть тощо.