73-річний водій "Таврії" втратив керування і загинув з дружиною

У Луганську внаслідок зіткнення двох легковиків двоє осіб загинуло, ще двох травмовано.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Луганській області, ДТП сталося сьогодні вранці.

73-річний водій автомобіля "Таврія Славута" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем "Ford Sіerra", за кермом якого був 35-річний водій.

В результаті ДТП водій і пасажир (66-річна дружина водія) "Таврії" загинули на місці події, ще один пасажир цього авто (40-річна жінка) з тілесними ушкодженнями доставлена до лікарні. Водій автомобіля "Ford Sіerra" також госпіталізований.

За фактом ДТП проводиться розслідування.