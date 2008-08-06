73-річний водій "Таврії" втратив керування і загинув з дружиною
18:13, 06 серпня 2008Суспільство
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Місце трагедії - Луганськ
У Луганську внаслідок зіткнення двох легковиків двоє осіб загинуло, ще двох травмовано.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Луганській області, ДТП сталося сьогодні вранці.
73-річний водій автомобіля "Таврія Славута" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем "Ford Sіerra", за кермом якого був 35-річний водій.
В результаті ДТП водій і пасажир (66-річна дружина водія) "Таврії" загинули на місці події, ще один пасажир цього авто (40-річна жінка) з тілесними ушкодженнями доставлена до лікарні. Водій автомобіля "Ford Sіerra" також госпіталізований.
За фактом ДТП проводиться розслідування.
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