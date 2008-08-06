Доходи населения України зросли на 45%, а реально - на 14,7%

За січень-червень ц.р. номінальні доходи населення України зросли на 44,8%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням Держкомстату, наявний дохід, який може бути використано населенням на придбання товарів і послуг, збільшився за 6 місяців на 44,9%, а реально наявний, визначений з урахуванням цінового чинника - на 14,7%.

У червні порівняно з травнем поточного року номінальні доходи населення збільшилися на 9,9%, а реально наявні доходи – відповідно на 4,8% і 3,9%.

За даними Держкомстату, наявний дохід з розрахунку на одну людину в червні 2008 року становив 1123,1 грн. проти 1071,4 грн. у травні.

Витрати населення в січні-червні, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, збільшилися на 41%. Приріст заощаджень становив 20 208 млн. грн.