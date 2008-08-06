Міліція дозволить банкам мати свіжі дані про загублені паспорти

Міністерство внутрішніх справ України і Перше всеукраїнське бюро кредитних історій збираються підписати договір про інформаційну співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив перший заступник начальника департаменту інформаційних технологій МВС України Валерій МАТВІЙЧУК.

Він також відзначив, що цей договір дасть змогу банкам, які співпрацюють з бюро, користуватися базою даних втрачених паспортів, що має запобігти крадіжкам у банківській сфері. На сьогодні база даних МВС України налічує 1 млн. 200 тис. одиниць інформації.

За словами В.МАТВІЙЧУКА, завдяки базі даних втрачених паспортів в 2008 р. вдалося запобігти 48 тис. 92 випадків крадіжок у банківській сфері. Загалом за час роботи бази даних вдалося запобігти 66 тис. 680 випадкам крадіжок.