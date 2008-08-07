Прикордонники зняли з поїзда Кишинів-Москва трьох провідників

Приховані контрабандні алкогольні напої виявили вчора прикордонники та митники в залізничному пункті пропуску „Могилів-Подільський” у потягу, що прямував з Кишинева до Москви.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, причетними до їх перевезення виявилося троє провідників. Використавши ніші у стелі своїх купе, молдавани віком від 21 до 47 років набили їх 1330 пластмасовими пляшками з домашнім вином та 175 пляшками з коньяком „Квінт”, "Черный Аист" та "Белый Аист". Таким чином, провідники-контрабандисти загалом намагалися незаконно поставити в столицю Росії майже 2 тис. літрів вина та 90 літрів коньяку.

Така кількість спиртного представниками митниці, куди було передано вантаж, оцінена у 42,5 тис. грн. Для з’ясування обставин провідників зняли з потяга.