Ющенко закликає Тимошенко переглянути погляди на м'ясо

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Кабінет міністрів України переглянути політику імпорту м`яса.

Як передає кореспондент УНІАН, позицію Президента озвучив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК на брифінгу у четвер.

За його словами, Президент стурбований зростанням імпорту м`ясопродуктів до України. Так, за січень-липень в країну імпортовано 230 тис. т. м`яса. "Це річний обсяг імпорту, і весь подальший імпорт здійснюватиметься за рахунок вітчизняного виробника", - наголосив О.ШЛАПАК.

«Президент закликає до кількох речей: по-перше, істотним чином переглянути імпортну політику, ми маємо зменшити або взагалі відмінити давальницьку схему, яку не вдалося зупинити і яка дотепер процвітає в нашій державі. По-друге, Президент пропонує уряду припинити власні інтервенції через Держкомрезерв. Президент пропонує повернутися до питань стандартів і сертифікації імпортної продукції. І третій блок, на якому наполягає Президент, це потрібно кардинально переглянути бюджетну підтримку м’ясовиробників, оскільки в умовах СОТ вони потребують такої підтримки для створення конкурентного тваринництва в нашій державі», - зазначив О.ШЛАПАК.

Він повідомив, що на початку вересня В.ЮЩЕНКО планує провести нараду з великими виробниками м`ясної продукції для того, щоб разом знайти можливі шляхи розв’язання ситуації, що склалася на ринку.

Як повідомляв УНІАН, Комітет із захисту внутрішнього ринку Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті міністрів України, Асоціація “Союз птахівників України”, Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств, Асоціація фермерів і приватних землевласників України, Корпорація “Тваринпром” звернулися до Президента України В.ЮЩЕНКА, голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА і голови Ради нацбезпеки і оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з проханням вплинути на ситуацію з імпортом м`яса і м`ясопродуктів.

“У балансі м`яса на 2008 рік дефіцит м`яса свинини і яловичини становить близько 200 тис. тон, а необхідність у м`ясі птиці буде повністю покрита вітчизняними виробниками. Натомість імпортується до України переважно м`ясо птиці і свинина, а існуючий дефіцит яловичини на ринку взагалі не покривається імпортом, що призводить до істотних викривлень на ринку м`яса і завдається значної шкоди вітчизняним галузям птахівництва і свинарства”, - говориться у зверненні.

Виробники м`яса скаржаться на відсутність нормативно-правової бази щодо регулювання ринку м`яса.

Для стабілізації ситуації на м`ясному ринку України зазначені вище організації звертаються з проханням розглянути проблему на засіданні РНБО.

Наприкінці липня ц.р. Президент надіслав лист на адресу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, в якому висловив стурбованість ситуацією у вітчизняному тваринництві і закликав посилити вимоги до імпорту м`яса.