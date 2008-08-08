ЄС вимагає від України мати Виборчий кодекс

Кабінет міністрів України доручив Міністерству юстиції та Центральній виборчій комісії (за згодою) розробити проект Виборчого кодексу.

Про це йдеться у розпорядженні уряду про затвердження заходів щодо виконання у 2008 році Плану дій Україна-ЄС (№ 1072-р від 6 серпня 2008 року).

Необхідність розроблення проекту Виборчого кодексу уряд пояснює відсутністю єдиного виборчого кодексу, можливістю втрати права голосу на виборах у разі перетину державного кордону, а також необхідністю скасувати голосування за відкріпними посвідченнями.