ЄС вимагає від України мати Виборчий кодекс
06:42, 08 серпня 2008Суспільство
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Уряд дав доручення Мін`юсту
Кабінет міністрів України доручив Міністерству юстиції та Центральній виборчій комісії (за згодою) розробити проект Виборчого кодексу.
Про це йдеться у розпорядженні уряду про затвердження заходів щодо виконання у 2008 році Плану дій Україна-ЄС (№ 1072-р від 6 серпня 2008 року).
Необхідність розроблення проекту Виборчого кодексу уряд пояснює відсутністю єдиного виборчого кодексу, можливістю втрати права голосу на виборах у разі перетину державного кордону, а також необхідністю скасувати голосування за відкріпними посвідченнями.
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