Єхануров розповів про родзинку нинішнього параду військ у Києві

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ наголошує, що Збройні сили України разом з іншими силовими структурами вже готові до параду військ у Києві з нагоди 17-ї річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні на злітно-посадковій смузі аеродрому Київського державного авіаційного заводу “Авіант”, де відбулося тренування парадних розрахунків.

”Збройні сили разом з іншими силовими структурами готові до параду”, - зазначив міністр оборони, оцінюючи проходження урочистим маршем парадних розрахунків.

Говорячи про відмінності цьогорічного параду від попередніх, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що 24 серпня Хрещатиком вперше крокуватиме морська піхота України.

”Коли вони йдуть по Севастополю, то це видно, що йде українська морська піхота. І дуже важливо, що ці військовослужбовці візьмуть участь у параді в Києві”, - підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр також висловив подяку усім учасникам параду, зокрема представникам Державної прикордонної служби, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Внутрішніх військ МВС.

“Як ми разом спільно допомагаємо постраждалим від повені, так само разом і готуємося до параду”, - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, після завершення параду військ усі 18 військових оркестрів, які здійснюватимуть музичний супровід заходу, залишаться на Хрещатику та інших центральних вулицях міста і виступатимуть перед киянами та гостями столиці зі своїми концертними програмами.