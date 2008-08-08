Через події в Грузії обвалився російський ринок акцій

Події в Грузії стали одним з основних чинників падіння російського ринку. Так прокоментував поточну ситуацію на російському фондовому ринку віце-президент і інвестиційний керівник компанія з управління активами «Foyil Asset Management» Дмитро МОШКАЛО.

За його словами, на російський фондовий ринок сьогодні вирішальний вплив справляє геополітичний чинник, зокрема загострення відносин зі США, і як його продовження – російсько-грузинський конфлікт.

«Сьогодні вже цілком очевидно, що на процес виведення активів нерезидентів з російського фондового ринку впливають не якісь макроекономічні чинники, зокрема зниження цін на енергоносії, а геополітика, зокрема ситуація в Грузії», - зазначив Д.МОШКАЛО.

На його думку, така ситуація не принесе українському фондовому ринку нічого хорошого, оскільки не можна заперечувати подальшу ескалацію конфлікту в Грузії, яка тільки прискорить процес виведення активів нерезидентів з фондового ринку Російської Федерації.

«З одного боку, ми вже майже досягли «дна», з іншого боку, західні інвестори завжди сприймали Україну як частину РФ. Тому сподіватимемося, що 2007 року відбулося «розпаралелювання» ринків, і зараз воно закріпиться остаточно», - сказав Д.МОШКАЛО.

Як повідомляв УНІАН, російський фондовий індекс РТС сьогодні впав на 4,15% ( на 15.11 за мск часом) - до 1766,11 базисного пункта, повідомляється на офіційному сайті біржі.

У свою чергу, індекс ММВБ впав на 3,30% - до 1387,55 пункта.