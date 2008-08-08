Україна закликає Росію вивести війська з території Грузії

Україна закликає Російську Федерацію, постійного члена Ради Безпеки ООН, вивести війська з території Грузії. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України.

“В Україні з тривогою сприймають повідомлення про перехід конфлікту у Південній Осетії (Грузія) у нову фазу із залученням військового потенціалу третьої сторони, - зазначається в документі. - На жаль, інформація, що надходить із місця подій, свідчить, що Російська Федерація, яка довгий час відігравала роль посередника у врегулюванні, поступово стає безпосереднім учасником конфлікту. МЗС України вважає, що такий розвиток подій може ще більше загострити ситуацію, розширити географію конфлікту та перетворити його на регіональний з непередбачуваними наслідками”.

“Україна закликає Російську Федерацію, постійного члена Ради Безпеки ООН, вивести війська з території Грузії, виявляти стриманість у своїх діях та здійснити необхідний вплив на сепаратистський режим Цхінвалі з метою повернення його представників за стіл переговорів. Запорукою успіху таких переговорів має стати негайне припинення бойових дій, беззастережне підтвердження російською стороною суверенітету і територіальної цілісності Грузії, відданість принципам добросусідства, незастосування сили та мирного вирішення спорів”, - йдеться в заяві МЗС.

Україна, висловлюючи глибоке занепокоєння ситуацією в зоні конфлікту, розглядає шляхи її врегулювання через використання можливостей посередництва, добрих послуг, міжнародних організацій, окремих держав. Зі свого боку, Україна готова зробити свій внесок у такі зусилля, зазначається в документі.