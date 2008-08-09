Новий КЗпП схожий на намордник з повідком для робочих людей - експерт

Новий Кодекс законів про працю вигідний працедавцям, а не працівникам, вважає голова Конфедерації вільних профспілок Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

«Багато працедавців тримають народ на ланцюгу. Зараз вони намагаються прийняти новий Кодекс законів про працю, схожий на намордник з повідком для робочих людей», - заявив М.ВОЛИНЕЦЬ у коментарі тижневику «Дзеркало тижня».

За його словами, згідно з проектом нового Кодексу, якщо на підприємстві складеться позаштатна ситуація, не врегульована законодавством, керівник чинитиме на власний розсуд.

«Або працедавець залишає за собою право... передати робітника іншому працедавцеві. Залишається лише звільнитися. Автори проекту кодексу народні депутати Василь ХАРА, Олександр СТОЯН і Ярослав СУХИЙ не приховують, що працюють на працедавців», - наголосив експерт.

«У нас незахищені, безправні люди - тому вони і не страйкують. Але напружена ситуація все-таки може вилитися в акції протесту», - попередив М.ВОЛИНЕЦЬ.

Він також звернув увагу, що профспілки, покликані захищати людей, в Україні діляться на «кишенькові», які створюються самими працедавцями, і незалежні.

«Люди повинні самі визначитись, кому вірити і разом з ким боротися за своє місце на ринку праці», - впевнений М.ВОЛИНЕЦЬ.