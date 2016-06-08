Дорогами Європи українці-учасники АТО та спортсмени подолають 10 тисяч кілометрів з благодійною метою (фото)

Як розповів в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН під час перебування в Бельгії організатор благодійного велопробігу "Українці в Європі", учасник АТО Костянтин Самчук, команда, яка стартувала 15 травня у Львові, вже проїхала Польщу, Чехію, Німеччину, Нідерланди і зараз – Бельгію.

"Ми зробили цей на межі людських можливостей захід для того, щоб потім цю увагу конвертувати в реальну допомогу сім’ям загиблих, поранених, переселенцям. Ми збираємо кошти для допомоги тим, хто постраждав. У нас є список своїх підшефних, яким ми допомагаємо в конкретній ситуації", - пояснив мету проекту Самчук.

За словами учасників велопробігу, за день вони проїжджають 130-150 км, іноді - до 200, зустрічаються з українською діаспорою, активістами, місцевим населенням.

Спортсмен Олександр Чупринюк у свою чергу розповів, що станом на сьогодні вдалося зібрати не так багато коштів. "Ці 10 тис кілометрів, які ми хочемо проїхати за 100 днів, ми присвячуємо всім українцям. Ми особисто дякуємо волонтерам, які допомагали тут, в Європі. Це українська діаспора, це – європейці, які допомагали матеріально і під час Майдану, і під час війни. Якби не їх допомога, реально лінія фронту могла б бути набагато західніше, ніж вона є зараз. Тому ми сподіваємо, що на наші зустрічі буде приходити більше людей, резонанс від нашого велопробігу з кожним днем збільшується, і я сподіваюся, що ми виконаємо поставлену ціль – зібрати 100 тисяч євро за 100 днів", - деталізував він.

Далі велосипедисти планують проїхати Люксембург, Францію, Іспанію, Португалію і потім вздовж узбережжя Середземного моря повернутися в Україну через Іспанію, Францію, Італію, Словенію, Хорватію, Угорщину, Румунію, Молдавію, щоб фінішувати на день Незалежності України в Одесі.

За словами Чупринюка, у Берліні не обійшлося і без провокацій з боку проросійських активістів. "У Берліні нас постійно супроводжувала поліція, тому що боялися провокацій з боку проросійських активістів – там дуже активно працює російське лоббі. Дійсно, були незначні провокації. Так, переселенці з Казахстану, які знаходяться там на соціальному утриманні, у стані алкогольного сп’яніння намагалися щось нам сказати, якось зачепити. Але ми не повелися на ці провокації, відповіли "Слава Україні! Героям слава!" Поліція їх швидко вгамувала", - розповів спортсмен.

Чупринюк наголосив, що одне із завдань велопробігу – підняти проблему реабілітації воїнів, які приймали участь в АТО. "Хочеться, щоб Європа, європейські країни, які мають провідну медицину, які мають фахівців у галузі військової реабілітації, включилися до цього процесу і допомогли нам, навчили наших волонтерів, медиків, як це робити правильно, тому що в Україні це - велика проблема", - наголосив він.

У свою чергу Семчук додав, що ще однією метою велопробігу є популяризація України, адже "не так багато європейців знають про нашу країну". "Не кажучи вже про останні події, вони навіть не знають, де вона знаходиться", - наголосив він.

Постійний представник України при ЄС, посол в Бельгії Микола Точицький під час виступу в рамках зустрічі учасників велопробігу з українською діаспорою в Бельгії висловив переконання, що такі заходи "повинні бути флагманом діяльності суспільства, як такого". "Кажу це не просто так, бо так само маю брата, який був добровольцем і який повернувся. Знаю ці всі проблеми не з книжок. Це - важлива акція з точки зору привернення уваги громадськості в кожній країні: навіть якщо ми одного бельгійця чи нідерландця переконаємо, це вже багато", - сказав він.