Україна має активно зміцнювати Збройні Сили - Гриценко

Україна має активно зміцнювати Збройні Сили, особливо Сили спеціальних операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Нам треба зміцнювати Збройні Сили, нам треба виконати Державну програму розвитку ЗСУ на період до 2012 року, яка зараз зривається», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Зокрема, він звернув увагу на розвиток Сил спеціальних операцій. Голова комітету зауважив, що останнім його рішенням на посаді міністра оборони було підписання Програми розвитку Сил спеціальних операцій, але нинішнє керівництво оборонного відомства її не виконує.

«Це найбільш боєготовий компонент нашої армії, який спроможний виконувати дуже відповідальні завдання – починаючи від блокування входу в порт, атакувати з землі, з повітря, з-під води… Четверо-п’ятеро фахівців здатні захопити аеродром, блокувати військові об’єкти», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він наголосив, що, перебуваючи на посаді міністра оборони, визначив, що на ці потреби щороку виділятиметься мінімум 300 млн. грн., але, зауважив А.ГРИЦЕНКА, «Юрій ЄХАНУРОВ зірвав цю програму».

За словами А.ГРИЦЕНКА, нинішнім керівником Міноборони на розвиток Сил спец операцій було передбачено лише 150 млн. грн., а виділено ще менше.

Голова комітету підкреслив, що натомість нині 80 млн. грн. виділяється на військовий парад до Дня Незалежності України, 50 млн. грн. – на будівництво чергового військового ліцею.

«Треба розвивати те, що дійсно забезпечить безпеку нашої держави», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що, незважаючи на обіцянки прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, на фінансування армії у держбюджеті замість 2% ВВП було виділено трохи більше 1%.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2007 року на той час уже виконуючий обов`язки міністра оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО затвердив Програму розвитку Сил спеціальних операцій.

"Це таємний документ з відповідним грифом, який передбачає новий рівень підготовки і застосування частин і підрозділів спеціального призначення", - заявив тоді А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, програма передбачає нові підходи до тактики застосування частин і підрозділів спецпризначення, практичної підготовки їх, оснащення новими зразками озброєння і техніки, зокрема іноземного виробництва.