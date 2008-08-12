Зі складів МВС в Південній Осетії зникло багато зброї

Існує небезпека потрапляння зброї з Південної Осетії на територію Росії. Про це на селекторній нараді федерального оперативного штабу, створеного для ліквідації наслідків повідомив президент Південної Осетії Едуард Кокойти. За його словами, в останні дні багато зброї було викрадено зі складів Міністерства внутрішніх справ Південної Осетії в дні боїв у Цхінвалі. "Треба посилити роботу по лінії МВС РФ, особливо на транспорті, щоб не допустити потрапляння цієї зброї на територію Північної Осетії, - вважає Е.Кокойти. - Спроби вивезти цю зброю вже були".

Міністр внутрішніх справ РФ Рашид Нургалієв поставив завдання керівництву МВС Північної Осетії посилити пости Міноборони РФ на трасі з Південної Осетії в Північну, щоб уникнути таких випадків. "Якщо є такі факти, то треба їх припинити, щоб зброя не ходила центральною частиною Росії", - наголосив міністр.