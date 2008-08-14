Податківці оштрафували автосалон у Києві на 5 млн. грн

Податківці Києва, перевіряючи один зі столичних автосалонів, виявили порушення чинного податкового законодавства у сфері застосування касових апаратів та оштрафували його на 5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, зокрема, громадянин, який хотів придбати у даному салоні автомобіль, укладав з цим підприємством договір із сумою передоплати 1% від вартості машини, що враховується при остаточному розрахунку за придбаний автомобіль.

Якщо з якихось причин договір між автосалоном та фізичною особою – покупцем розривався, то останньому поверталася ця передоплата. При цьому якщо внесення передоплати здійснювалося через реєстратор розрахункових операцій, тобто касовий апарат, то повернення коштів у порушення Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» відбувалося без використання касового апарату.

Обсяг операцій, які були проведені з порушенням норм цього закону, склав близько 1 млн. грн.

Через власне недбальство дане підприємство має сплатити штраф у розмірі близько 5 млн. грн.