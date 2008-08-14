Прокуратура просить суд посадити "чорного трансплантолога" на 3,5 роки
Тобто дати півстроку за півзлочину
Державний обвинувач від імені прокуратури просить суд позбавити свободи на 3,5 роки ізраїльського хірурга Михайла ЗІСА, звинувачуваного в порушенні закону України про трансплантацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на черговому засіданні Ворошиловського районного суду Донецька у справі М.ЗІСА державний обвинувач Людмила ГРАБОВСЬКА.
«Підсудний повністю викритий у злочині. Його провина доведена за статтями 27, 14 і 143 ч. 5 Кримінального кодексу України», – сказала вона.
За словами Л.ГРАБОВСЬКОЇ, М.ЗІСУ ставиться в провину незакінчений склад злочину. Згідно зі ст. 68 КК, покарання за незакінчений злочин не повинен перевищувати половини максимального строку позбавлення волі. А оскільки ст. 143 ч.5 (Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини) передбачає максимальний термін 7 років, то прокуратура просить позбавити хірурга свободи на 3,5 роки.
Адвокат підсудного Олег КУРІННИЙ у слові-відповіді заявив, що його підсудний не винен і попросив винести виправдувальний вирок.
Обвинувачений М.ЗІС у своєму останньому слові попросив суд бути об`єктивним. «Жодного слова правди немає в звинуваченнях прокурора», – стверджував він.
Як повідомляв УНІАН, ізраїльський хірург М.ЗІС був затриманий 12 жовтня 2007 р. в Донецьку як фігурант справи про незаконну трансплантацію людських органів, яке розслідували спільно ізраїльські і українські правоохоронці. М.ЗІС звинувачувався згідно з ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми чи інший незаконний договір стосовно людини).
4 серпня державний обвинувач у справі М.ЗІСА Людмила ГРАБОВСЬКА повідомила, що з ізраїльського хірурга знято звинувачення в торгівлі людьми, тепер йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації. Л.ГРАБОВСЬКА пояснила, що М.ЗІС «діяв як організатор злочину, здійснив приготування до вилучення у потерпілих органів шляхом обману з метою їх трансплантації за попередньою змовою з іншими особами, тобто підготовку до трансплантації органів».
11 серпня адвокат підсудного М.ЗІСА О.КУРІННИЙ заявив, що на черговому засіданні Ворошиловського районного суду Донецька у справі М.ЗІСА, звинуваченого в порушенні закону України про трансплантацію, фахівці з трансплантології, що виступили з боку прокуратури, підтвердили невинуватість підсудного.