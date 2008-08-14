Прокуратура просить суд посадити "чорного трансплантолога" на 3,5 роки

Державний обвинувач від імені прокуратури просить суд позбавити свободи на 3,5 роки ізраїльського хірурга Михайла ЗІСА, звинувачуваного в порушенні закону України про трансплантацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на черговому засіданні Ворошиловського районного суду Донецька у справі М.ЗІСА державний обвинувач Людмила ГРАБОВСЬКА.

«Підсудний повністю викритий у злочині. Його провина доведена за статтями 27, 14 і 143 ч. 5 Кримінального кодексу України», – сказала вона.

За словами Л.ГРАБОВСЬКОЇ, М.ЗІСУ ставиться в провину незакінчений склад злочину. Згідно зі ст. 68 КК, покарання за незакінчений злочин не повинен перевищувати половини максимального строку позбавлення волі. А оскільки ст. 143 ч.5 (Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини) передбачає максимальний термін 7 років, то прокуратура просить позбавити хірурга свободи на 3,5 роки.

Адвокат підсудного Олег КУРІННИЙ у слові-відповіді заявив, що його підсудний не винен і попросив винести виправдувальний вирок.

Обвинувачений М.ЗІС у своєму останньому слові попросив суд бути об`єктивним. «Жодного слова правди немає в звинуваченнях прокурора», – стверджував він.

Як повідомляв УНІАН, ізраїльський хірург М.ЗІС був затриманий 12 жовтня 2007 р. в Донецьку як фігурант справи про незаконну трансплантацію людських органів, яке розслідували спільно ізраїльські і українські правоохоронці. М.ЗІС звинувачувався згідно з ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми чи інший незаконний договір стосовно людини).

4 серпня державний обвинувач у справі М.ЗІСА Людмила ГРАБОВСЬКА повідомила, що з ізраїльського хірурга знято звинувачення в торгівлі людьми, тепер йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації. Л.ГРАБОВСЬКА пояснила, що М.ЗІС «діяв як організатор злочину, здійснив приготування до вилучення у потерпілих органів шляхом обману з метою їх трансплантації за попередньою змовою з іншими особами, тобто підготовку до трансплантації органів».

11 серпня адвокат підсудного М.ЗІСА О.КУРІННИЙ заявив, що на черговому засіданні Ворошиловського районного суду Донецька у справі М.ЗІСА, звинуваченого в порушенні закону України про трансплантацію, фахівці з трансплантології, що виступили з боку прокуратури, підтвердили невинуватість підсудного.