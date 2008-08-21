У Києві прибутковість будівництва житла втричі вища європейської

Криза ліквідності банківської системи лише дещо вплинула на прибутковість київських забудовників.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив керуючий директор компанії «Претер Девелопмент» (Київ) Андрій ВОЛКОВ.

«Що стосується впливу кризи на прибутковість об`єктів нерухомості, то поки він не відчутний, оскільки в Україні він проявився не так яскраво, як в Європі та Америці. Більшою мірою прибутковість проектів може впасти через постійне зростання необхідних відрахувань до бюджету, які повинні платити забудовники, вартості будматеріалів, енергоресурсів і задоволення попиту. Що стосується різкого падіння цін, які також впливають на прибутковість, то такого повороту подій найближчим часом не передбачається», - сказав він.

За словами експерта, прибутковість ринку нерухомості Києва набагато вища, ніж за кордоном.

«В Європі середній показник прибутковості об`єктів житлової нерухомості становить близько 20%, у Києві цей показник може досягати 50-60%», - сказав А.ВОЛКОВ.

За даними керуючого директора компанії, в сегменті комерційної нерухомості прибутковість становить близько 45-50%, а в Європі цей показник наполовину менший.

За прогнозами А.ВОЛКОВА, внаслідок кризи ліквідності основні ніші ринку нерухомості займуть великі українські компанії та організації з іноземними інвестиціями.

«Багато банків перестали видавати кредити забудовникам, тому реалізовувати проекти зможуть великі компанії з власними фінансовими ресурсами або ті, хто зможе знайти інвестора. На сьогодні такими інвесторами є іноземні компанії. Девелопери, які не знайдуть джерело фінансування, зникнуть, в основному це дрібні й середні компанії», - пояснив експерт.

При цьому варіантом входження до України іноземних інвесторів він назвав створення інвестиційних фондів, придбання проектів або стратегічне партнерство з місцевими девелоперами, які знають специфіку ринку й володіють земельними ділянками. Найпривабливішими регіонами для іноземних інвесторів в Україні є Київ та Крим.

Довідка УНІАН. Девелоперська компанія «Претер Девелопмет» (м. Київ) на ринку нерухомості з 2004 року. Одним із основних напрямків діяльності компанії є девелопмент житлової, комерційної та промислової нерухомості, управління земельними ресурсами, управління активами, а також реалізація інвестиційних проектів.

У портфелі компанії проект житлового комплексу в Києві площею понад 60 тис. кв. м і реконструкція стадіону.