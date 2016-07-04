Бездушна камера на заміну "душевним" поліцейським

У сучасному світі життя без автомобільного транспорту вже не уявляється. Кількість автомобілів стрімко збільшується, в тому числі, й в Україні. З ростом числа автомобілів зростає і ризик виникнення аварій. Щорічно на дорогах України гине понад 4 тисячі осіб, і більше ніж 30 тисяч людей дістають травми.

Головна причина високого рівня аварійності в Україні - недотримання як пішоходами, так і водіями вимог Правил дорожнього руху (ПДР). Найчастішими причинами скоєння ДТП є: перевищення швидкості, виїзд на зустрічну смугу руху, проїзд на заборонний сигнал світлофора, керування автомобілем у стані сп'яніння. Всі ці види порушень правил дорожнього руху, за винятком керування транспортним засобом в стані сп'яніння, можна зафіксувати з використанням комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Використання для контролю за дорожнім рухом спеціальних технічних засобів, що працюють в автоматичному режимі, - необхідна умова підвищення безпеки українських доріг. Ці технічні засоби довели свою ефективність і широко поширені по всьому світу: вровадження технічних засобів фото- і відеофіксації порушень дозволяє в місцях установки обладнання знизити кількість дорожньо-транспортних пригод до 30%, а також, шляхом виключення контакту правопорушника з поліцейським, максимально виключити «людський» фактор в роботі поліції.

Нещодавно на сайті Управління безпеки дорожнього руху було оприлюднено проект порядку функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Вказаний порядок покликаний забезпечити ефективний контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками, шляхом встановлення технічних засобів фотозйомки або відеозапису. Робота вказаних приладів планується в автоматичному режимі.

Нова схема фіксації порушень ПДР буде працювати так, як в країнах Європи

Затвердження такого порядку фіксації правопорушень дозволить підвищити рівень безпеки на вулично-дорожній мережі держави, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, і, як наслідок, загиблих і травмованих у них громадян.

Нова схема фіксації порушень ПДР буде працювати так, як в країнах Європи: водіям, чий автомобіль був зафіксований в порушенні правил дорожнього руху, поштою будуть надходити постанови про накладення адміністративного стягнення.

Цікаво, що при збільшенні кількості приладів фіксації, число реєстрованих ними порушень знижується, тобто, водії стають більш дисципліновані.

Бездушна камера - відмінне антикорупційне рішення. Правда, водії, здебільшого, все одно незадоволені і навіть вважають себе ображеними, коли камера фотографує їх порушення. Також багато автовласників необґрунтовано вважають, що раз протокол інспектором вручатись на руки «тепленьким» не буде, то оплачувати штрафи, які надійдуть поштою - необов'язково.

Бездушна камера - відмінне антикорупційне рішення

Але є й інша сторона поширення камер - вони призводять до скорочення патрулів поліції на дорогах. А це, на жаль, означає, що п'яні водії можуть вважати себе безкарними, а порушники на автомобілях з нечитабельним або заклеєними номерними знаками - вільно перевищувати швидкість і їздити по автобусній смузі.

Втім, цілком реально, що впровадження порядку функціонування системи фіксації правопорушень на дорозі призведе до зниження рівня правопорушень, а також травматизму серед водіїв і пішоходів на дорогах. Невідворотність покарання за вчинене правопорушення підвищить рівень дисципліни в середовищі водіїв. А виключення «людського» фактору в роботі системи сприятиме невідворотності покарання винних і запобігання можливої корупції в середовищі працівників поліції.

Тетяна Перевощикова, юрист компанії з обслуговування інвестицій Investment Service Ukraine