Сьогодні Київрада відбере у забудовників дві земельні ділянки
Довгий розраховує на 100 голосів
На сьогоднішньому пленарному засіданні сесія Київської міської ради планує прийняти низку рішень про відміну конфліктних землевідведень.
Про це під час свого брифінгу заявив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Київради.
«Сьогодні ми плануємо відмінити виділення двох земельних ділянок - на вулицях Лук’янівській та Гордієнка. Там ведуться будівництва, проти яких виступили мешканці», - зазначив він.
Крім того, за його словами, результатом сьогоднішньої сесії стане наповнення бюджету майже на півмільярда гривень. «Така цифра стала можливою в результаті плідної роботи і Київзему, і депутатської комісії з тими підприємствами, які орендували земельні ділянки і сплачували відносно невелику вартість порівняно з тими коштами, які ми можемо отримати сьогодні в бюджет. Цих землекористувачів переконали викупити ці земділянки», - пояснив секретар Київради.
При цьому О.ДОВГИЙ підкреслив, що всі без винятку земельні ділянки «пройшли нову комісію, мають погодження абсолютно з усіма депутатськими групами і фракціями».
«Я переконаний, що ви сьогодні побачите в залі продовження нової філософії роботи Київради і консолідоване голосування. Я маю велику надію, що абсолютна більшість питань будуть проголосовані майже 100 голосами», - додав він.