300 студентів з постраждалих районів Вінниччини вчитимуться безкоштовно

300 студентів Вінницької області з постраждалих в результаті повені районів навчатимуться безкоштовно.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Вінницького обласного комітету профспілки працівників освіти та науки Сергій ПУГАЧОВ.

За його словами, 84 студенти, які раніше навчалися на контрактній основі, будуть переведені на бюджетну форму навчання.

Кількість студентів, переведених на безкоштовне навчання у Ямпільському районі - 28 студентів, Могилів-Подільському - 30 студентів, місті Могилів-Подільський - 26 студентів.

С.ПУГАЧОВ також зазначив, що у категорію пільговиків ввійшли студенти з найбільш постраждалих від стихії сімей. Саме їм держава продовжує надавати допомогу.

Він додав, що профспілковий комітет виділив 150 тис. грн. для сімей освітян. Їх також близько 300, а потребує ремонту й відновлення житла 60 сімей. Саме їм надано кошти, розмір яких залежить від завданих збитків.

Як повідомляв УНІАН, 27-29 липня через розлив ріки Дністер 1079 житлових будинків в 14 населених пунктах Могилева-Подільського, 7 - Мурованокуриловецького й 9 - Ямпільського районів Вінницької області виявилися підтопленими, з яких евакуйовано 4 368 чоловік, у тому числі 752 дітей, урятовано - 246 чоловік, у тому числі 40 дітей.

У зоні підтоплення також виявилися 7,87 присадибних ділянок і 12,04 тис. га сільськогосподарських угідь, 37 електричних підстанцій.

У результаті паводка у Вінницькій області було ушкоджено 30 км доріг, 3 мости й 878 будинків, з яких 13 - зруйновані, 334 - підлягають капітальному ремонту.