СБУ відреагувала на перекриття руху активістами на шляху "хресної ходи" до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Степан Грищук.

Як зазначив Грищук, деякі активісти висловлюються проти проходження учасників заходу у Київській області.

За його даними, на трасі Житомир-Київ на зупинці Сосновий бір (19-й км) за ініціативи керівника Комітету визволення політв'язнів та ОУН Миколи Коханівського проводиться пікетування «хресної ходи». Також до акції приєднались активісти «Самооборони Києва» на чолі з Анатолієм Жорновим (Медвідь).

"З ними однозначно досягнуто домовленості, і їх попереджено про те, що вони не повинні перекривати рух, у жодному випадку не будуть виставляти намети. Вони можуть висловити свою думку, вони можливо мають на це право, але тільки виключно у мирний спосіб. Іншого варіанту не може бути допущено", - заявив Грищук.

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Окрім того, за інформацією СБУ, на в'їзді до Борисполя зі сторони Лебедина за ініціативи представників місцевого осередку Радикальної партії Олега Ляшка та активістів ОУН проводиться пікетування «хресної ходи».

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Коханівський заявив, що поліція не дозволила активістам ОУН, які мають намір не пустити до Києва учасників «хресної ходи» УПЦ МП, розбити намети на Житомирській трасі.

Він повідомив, що працівники поліції перешкодили активістам ОУН встановити намети на узбіччі 19-го кілометру траси Київ-Житомир. Тому активісти, близько 50 осіб, обмежилися спальниками та карематами. Коханівський зауважив, що активісти очікують зустріти «хресну ходу» УПЦ МП 25 липня.

22 липня депутати Бориспільської міськради ухвалили рішення про заборону проходження учасників "хресної ходи" УПЦ МП через Бориспіль. На в'їзді до Борисполя близько 100-150 осіб облаштували блокпост, щоб не пропустити у місто учасників «хресної ходи» УПЦ МП.