Черновецький обговорив з послом Великої Британії соціальні програми Києва

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Лі ТЕРНЕРОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Лі ТЕРНЕР поцікавився соціальними програмами міста, також ми обговорили будівництво аеропорту, поспілкувалися про збереження історичної частини міста в умовах розвитку столиці”, - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. При цьому він зазначив: “Приємно, що пан ТЕРНЕР цікавиться і політичними питаннями Києва. Він дуже гарно інформований щодо подій, що відбуваються в Києві, щодо проблем міста. Відбулася змістовна та предметна розмова».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що столична влада відкрита для співпраці з усіма посольствами, що функціонують у місті. «Моя позиція – максимум уваги до посольств та послів, тому що Україна через Київ має відкритися для Європи повністю», – зазначив мер Києва.