В Україну йде похолодання

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західній половині без істотних опадів; на решті території невеликий, на північному сході помірний короткочасний дощ, місцями гроза, лише на Луганщині та Донеччині без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура у західних та північних областях вночі 9-14°, вдень 19-24°; на решті території вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень спека спаде до 21-26°, лише на сході та місцями на півдні 25-30°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

11-12 вересня очікується подальше похолодання. Температура вночі знизиться до 4-9° тепла, вдень до 10-15°, у південній частині вночі до 10-15°, вдень до 17-22°. У східних, місцями у північних та центральних областях невеликі дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер в Україні переважно північний, 7-12 м/с, місцями, крім західної частини, пориви 15-20 м/с.

13-14 вересня - холодна погода з температурою вночі 2-8° тепла (у північній та західній частині на грунті, в Карпатах і в повітрі місцями заморозки 0-3°), на узбережжі морів 9-15° тепла; вдень у північній половині 8-14°, у південній - 13-19°, на крайньому півдні до 22°. Місцями невеликий дощ, в західній та південній частині переважно без опадів.

У Києві у середу очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°. По області - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

11-12 вересня очікується подальше похолодання. Температура 11 вересня вночі 9-14° тепла, вдень 14-19°; 12 вересня вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°. Місцями невеликі дощі, вночі 11 вересня без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

13-14 вересня - холодна погода з температурою вночі 2-7° тепла, на ґрунті подекуди заморозки 0-3°; вдень 8-13° тепла. Місцями невеликий дощ.